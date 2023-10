O resultado que saiu das urnas em 2022 confirmou uma tendência mais à direita por parte do eleitorado nacional. A prova disso foi a consolidação do Partido Liberal (PL) como a maior bancada do Congresso Nacional.

A conquista inspirou nomes da sigla a repetir o feito, mas, desta vez, tendo como cenário o Estado de Rondônia e as eleições de 2024 como objetivo central.

Este movimento político começou a ser desenhado ainda na primeira metade deste ano, quando o recém-eleito senador Jaime Bagattoli aceitou o desafio de assumir a presidência do PL em Rondônia, tendo como vice-presidente o deputado federal Cel. Crisóstomo e a deputada federal Silvia Cristina como a presidente do PL Mulher.

ESTRATÉGIA

Em maio deste ano, durante um encontro dos presidentes estaduais do PL, em Brasília, Jaime já sinalizava, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a estratégia do partido para o estado.

“O momento é de muita incerteza, principalmente para o setor produtivo. Temos ameaças à propriedade privada no campo e embargos a produtores rurais no Norte do país. Por isso, nós do PL temos liderado os debates sobre isso, seja em Brasília ou nas nossas bases estaduais”, afirmou o senador.

Foi identificando as demandas, os temores e urgências de cada região de Rondônia que o PL construiu a sua própria dinâmica, sinalizando mudanças significativas no tabuleiro político do estado.

Uma das mudanças mais notáveis foi a expansão das fileiras do partido, com a presença de líderes em quase todos os municípios de Rondônia. Dos 52 municípios, 40 já estão com comissão executiva do PL organizadas e com os processos de prestação de contas apresentados. Os demais municípios também já estão com processos em andamento e aguardando decisão.

Na prática, o PL já conseguiu, em menos de um ano, regularizar quase todos os municípios nas questões contábil e eleitoral, o que habilita os diretórios a disputarem as eleições de 2024.

Se antecipando às demais siglas, o PL, por exemplo, já sinaliza ter candidatos a prefeito e vice-prefeito em quase todos os municípios de Rondônia, além de candidatos a vereadores em todos os municípios. A meta, segundo os bastidores, é tornar o partido o número 1 em bancadas municipais.

APOIO

Vistas como a continuação do último pleito, as eleições municipais de 2024 prometem ter a presença de importantes cabos eleitorais. Pensando por essa lógica, o PL sai na frente em Rondônia. Jaime Bagattoli, como presidente da sigla, conta com o apoio incondicional do ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de que essa parceria renda frutos nas próximas eleições e impulsione candidatos do PL a cargos estratégicos em diversos municípios.

“Estamos comprometidos em oferecer aos rondonienses uma alternativa política sólida e comprometida com o desenvolvimento do estado. Por isso, convido a todos e a todas que quiserem somar nesse projeto para o bem de Rondônia que procure o diretório do seu município e filie-se ao PL”, finaliza o senador.