Na zona leste de Porto Velho, um homem de 28 anos foi resgatado por policiais militares após ser sequestrado e brutalmente agredido por membros de uma facção criminosa no condomínio Orgulho do Madeira.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem estava sendo acusado de ter cometido um estupro contra uma criança de 9 anos, supostamente ocorrido há quatro dias. Foi somente no final de semana que a vítima compartilhou o ocorrido com a mãe, o que levou ao conhecimento da facção.

Um grupo criminoso levou o homem até um dos apartamentos do condomínio, onde ele foi alvo de uma violenta sessão de espancamento, agredido com socos, chutes e pauladas na cabeça.

No entanto, durante o ato de violência, uma equipe da Polícia Militar chegou ao local, o que fez com que os agressores empreendessem fuga e a vítima fosse resgatada.

O homem relatou aos policiais que temia por sua vida, alegando que passaria por um “tribunal do crime” e, em seguida, seria executado.

Quanto à alegação de estupro, o delegado plantonista não pôde aceitar a denúncia, argumentando que havia passado o período do flagrante. Apesar disso, os militares registraram o ocorrido em boletim de ocorrência.