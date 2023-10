A deputada federal Cristiane Lopes, representante da União Brasil, participou da Cerimônia de encerramento da aula prática do curso de Aquaviários em Candeias do Jamari, município distante 22 km de Porto Velho. Este evento marcou a conclusão do Curso de Formação de Marinheiros Fluviais Auxiliares de Convés e de Máquinas.

O projeto foi fruto de uma colaboração entre o gabinete da deputada federal Cristiane Lopes, a Marinha do Brasil e a Escola do Legislativo de Rondônia, beneficiando um total de 19 alunos, moradores das proximidades do Lago do Cuniã, no Baixo Madeira, e da capital.

“A nossa solicitação à Marinha do Brasil obteve resposta imediata, com a pronta disposição em conduzir este curso. A formatura destes novos aquaviários representa um momento verdadeiramente especial para os profissionais que concluíram seus cursos e que agora estão plenamente preparados para servir no setor marítimo. Esta é uma conquista de magnitude ímpar para eles”, destacou a deputada Cristiane Lopes.

Ao longo de cinco dias intensivos, os participantes foram devidamente instruídos tanto na teoria quanto na prática, abrangendo áreas cruciais como navegação, segurança e procedimentos de primeiros socorros. Este acréscimo na qualidade e segurança das atividades turísticas fluviais beneficiará tanto a população turística quanto os formandos.

A formação desses novos profissionais aquaviários possibilita despertar a consciência de segurança da navegação e de preservação do meio ambiente hídrico, de modo que essa conscientização possa ser disseminada para os demais moradores da região.

Patrícia Dantas, uma das formandas, expressou seu agradecimento pelo empenho da deputada federal e destacou a importância da sinergia entre o poder público, a Marinha do Brasil e a Escola do Legislativo. “É genuinamente gratificante testemunhar o apoio e o reconhecimento da deputada federal Cristiane Lopes à cerimônia de formatura dos aquaviários em Candeias do Jamari. Isso demonstra o compromisso com a comunidade e com o setor marítimo. Expresso, igualmente, minha gratidão à Marinha do Brasil e à Escola do Legislativo por proporcionarem um curso de excelência”.

Cristiane Lopes também expressou sua gratidão pela colaboração entre as respeitáveis instituições e estendeu suas felicitações aos graduados do Curso. “Parabéns aos alunos por esta notável conquista, e meu profundo agradecimento à Marinha do Brasil, representada pelo Comandante da Capitania Fluvial de Porto Velho, Capitão de Fragata Matheus de Athaydes Firmino, e à Escola do Legislativo, representada pelo presidente Tiago Tezzari, por essa construtiva parceria”.

Nota informativa sobre Aquaviários: O termo “aquaviário” refere-se a indivíduos que exercem atividades remuneradas embarcados, contribuindo como tripulação em diversas capacidades, abrangendo marítimos, fluviários e pescadores embarcados, inclusive aqueles que praticam a pesca artesanal, bem como outros profissionais relacionados ao setor aquaviário.