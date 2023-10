Um homem identificado pelas iniciais R.J.S., foi preso por policiais militares no município de Cerejeiras, suspeito de trocar drogas por objetos furtados por usuários de entorpecentes.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares realizavam diligência em busca de uma TV que havia sido furtada e receberam informações que um homem que morava na Rua Canadá, no bairro Floresta trocava drogas por produtos oriundos de furtos com usuários de entorpecentes.

Com isso, os militares foram ao local, sendo recebido pelo suspeito, no qual negou envolvimento em atos criminosos e convidou os PMs a entrarem na casa para averiguar.

Contudo, em um cômodo havia diversos produtos de procedência duvidosa, indagado, o suspeito disse que havia comprado os objetos há tempos e começou a falar os preços, mas os militares perceberam que os valores relatados pelo suspeito eram bem abaixo do valor de mercado e não apresentou notas fiscais.

Entretanto, após alguns minutos de conversa, o suspeito confessou que comprava droga para uso próprio e aproveitava para fornecer para outros usuários em troca de objetos, no qual provavelmente seriam produtos de furtos.

No local, a polícia apreendeu um Notebook de cor prata marca Dell, uma esmerilhadeira da marca Dewalt, um amplificador de som PA 1800 marca Voxman, uma mesa de som marca Watison, uma furadeira marca Bosch, uma guitarra de cor vermelha e branca marca Strinbery, um amplificador profissional marca Mooc, além de uma espingarda de fabricação caseira puxa fieira.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz e prisão e foi conduzido para a delegacia Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos, onde a ocorrência foi registrada.