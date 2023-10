Visando trazer mais oportunidades de desenvolvimento para as crianças e jovens com transtorno do espectro autista (TEA), o deputado estadual, Luizinho Goebel (PSC), solicitou ao governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU-RO), a possibilidade da cedência do prédio do Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química (CREPAD), para no local funcionar a clínica-escola para autistas.

O prédio fica localizado entre as ruas Antônio Exterkoetter e João Bernal, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme o deputado Luizinho Goebel, o governador Coronel Marcos Rocha já encaminhou ofício para que a Secretaria de Patrimônio (SEPAT) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) façam a análise da possibilidade técnica e legal da cedência do prédio da CREPAD para o município.

Com isso, a escola que será considerada a maior clínica para autistas da região norte do Brasil poderá acolher centenas de alunos, os quais receberão atendimentos clínico e pedagógico especializado, musicoterapia, atividades físicas, entre outros.

Para o parlamentar, com uma estrutura já pronta e em boas condições de funcionamento – como são as instalações do CREPAD -, será possível acelerar o processo de instalação da clínica escola, que vem sendo aguardada há muitos anos pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena (AMAVI), fundada em 2019 na cidade.

“Sei que este importante projeto trará inúmeros benefícios para toda a comunidade, uma vez que a clínica atuará como uma escola preparatória para centenas de autistas, e também como uma escola de especialização para os muitos profissionais da saúde que atuarão nela, dando todo o suporte técnico para o seu funcionamento. Estou muito otimista com a implantação da escola-clínica na cidade”, destacou o parlamentar.

Ainda segundo o deputado Luizinho Goebel, a escola-clínica está sendo alcançada com a união de esforços do ex-prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, do atual prefeito, Flori Cordeiro, do presidente da Câmara dos Vereadores, Samir Ali e da AMAVI. Além disso, deputados estaduais estarão destinando recursos, por meio de emendas parlamentares, para suprir as necessidades da escola-clínica que seguirá o modelo de atendimento aos autistas em Santos, no estado de São Paulo.