Neste domingo, 8, a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) promoveu a “Festa Criança Feliz”, que superou as expectativas e reuniu mais de 10 mil pessoas no pátio da Associação Beneficente Marcos Donadon, em Vilhena.

O evento foi um sucesso e as crianças se divertiram com suas famílias em momentos de alegria e diversão. A festa começou às 14h e contou com parque de diversões, que incluiu pula-pulas e tobogãs para garantir a diversão das crianças. Além disso, ao longo do evento, foram distribuídos picolés, pipoca, algodão doce, refrigerante e cachorros-quentes e cinco mil lembrancinhas para as crianças presentes.

A deputada Rosangela Donadon também sorteou vários brindes entre eles 40 bicicletas doadas pela empresa Cairu, 20 colchões e 10 camas doadas pela empresa Gazin, além de valores em dinheiro: R$ 4 mil doados pelo posto Cavalo Branco, através do empresário Itamar, R$ 3 mil doados pelo Sicoob, R$ 1 mil doados pela Trator Campo e mais R$ 500,00 doados pela Walmaq.

A deputada Rosangela Donadon expressou sua gratidão aos empresários e as pessoas que apoiaram o evento. Ela destacou que o objetivo da festa foi proporcionar momentos de lazer e alegria, criando memórias inesquecíveis para cada criança e família presente.

“Agradeço de coração a todas as pessoas que participaram da nossa Festa Criança Feliz, fiquei emocionada ao ver cada sorriso nos rostos das nossas amadas crianças, isso fez valer a pena todo o trabalho que realizamos para promover essa festa repleta de diversão e alegria”, disse Rosangela Donadon.