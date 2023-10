O acidente foi registrado por volta das 14h00 desta terça-feira, 10, no trecho urbano da BR-364 em Vilhena. A viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou parcialmente destruída com o impacto.

Um vídeo, mostrando a dimensão do impacto envolvendo a viatura da PRF e um caminhão boiadeiro, foi enviado à redação do Extra de Rondônia. O acidente aconteceu no trecho da rodovia próximo ao Posto Parada Grande, no momento do acidente caia uma chuva torrencial.

Em contato com o Corpo de Bombeiros, a reportagem foi informada que uma unidade de resgate esteve no local, porém, populares já havia socorrido os policiais rodoviários ao Hospital Regional. Informações de testemunhas é que eles sofreram apenas ferimentos superficiais.

A PRF confirmou que o acidente ocorreu no km 09 da BR-364, que a viatura teria aquaplanado antes de se chocar com a carreta. Ainda conforme o comunicado, os dois agentes da PRF, sofreram lesões e foram encaminhados para atendimento médico. O motorista da carreta não se lesionou.