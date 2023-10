Com menos de oito meses do início de se mandato a Deputada Federal Cristiane Lopes está investindo no futuro de Rondônia de forma significativa ao destinar até o presente momento, cerca de R$ 10 milhões em verbas para o Estado.

Esses recursos foram direcionados para diversos setores que visam melhorar a qualidade de vida da população, impulsionar o desenvolvimento regional e fortalecer as políticas públicas.

O compromisso com o estado de Rondônia tem sido evidente ao longo de seu mandato. Buscando incessantemente recursos para a região, a fim de enfrentar desafios e promover avanços em áreas cruciais como agricultura, saúde, educação, infraestrutura, social e segurança pública.

“Estou comprometida em trazer recursos e trabalhar incansavelmente para melhorar a vida de nossos cidadãos. Esses 10 milhões de reais representam um passo importante em direção ao desenvolvimento e ao bem-estar de Rondônia”, frisou.

A parlamentar destacou a importância da transparência na gestão desses recursos, garantindo que serão fiscalizados para garantir que alcancem seus objetivos de forma eficiente. A destinação de toda essa verba para Rondônia é um passo positivo em direção a um futuro mais promissor. Esses investimentos demonstram o compromisso da deputada em promover o desenvolvimento regional e melhorar a qualidade de vida da população rondoniense.

Em abril deste ano foram entregues cerca de três milhões de reais em maquinários para a prefeitura de Porto Velho (duas patrolas, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira), e em junho, foi empenhado mais um milhão de reais para a compra de um caminhão caçamba, um secador de café, dois distribuidores de calcário e duas grades aradoras. “Todas essas máquinas são para atender os agricultores de Porto Velho e dos Distritos”.

Além disso, já constam na conta da prefeitura municipal de Porto Velho, cerca de 830 mil reais para aquisição de equipamentos, mobiliário e material permanente para os postos de saúde dos Bairros de Caladinho, Esperança da Comunidade, Tancredo Neves, Liberdade e Agenor de Carvalho. Tudo isso para a melhoria das condições de trabalho dos servidores e o atendimento a população que tanto precisa da saúde pública.

Na área social, em breve, serão empenhados 530 mil reais, sendo 100 mil para aquisição de mobiliários, brinquedos e material permanente para o Lar do Bebê e 430 mil para atender as necessidades da Casa de Acolhimento para as Mulheres.

A deputada informou que mais de 5 milhões de reais foram destinados só na capital e o restante do valor foi beneficiando diversos municípios, incluindo Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal, Ariquemes, Buritis, Espigão do Oeste, Médici, Ouro Preto, Novo Horizonte e tantos outros.

“Tenho percorrido os municípios de Rondônia, ouvindo as preocupações e as necessidades da população, e me esforço para que nenhum cantinho do Estado seja deixado para trás. Meu objetivo está em oportunizar iguais acessos a serviços públicos de qualidade não os limitando apenas a determinadas áreas urbanas, mas atendendo a todos os municípios e comunidades”, frisou.

Nesses primeiros meses de mandato foram defendidos melhorias e investimentos na infraestrutura do Estado, como as rodovias federais, ampliação e aumento dos voos regionais e nacionais e a destinação de recursos para 23 localidades do Estado e em breve serão levadas ações e investimentos para os 52 municípios, beneficiando toda a população rondoniense.