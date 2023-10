A Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena prestou justa homenagem à família do médico ortopedista Newton Pandolpho, que está radicada em Vilhena desde os anos 80 do século passado, denominando uma rua da cidade com o nome da esposa dele, Fraula Soares Pandolpho Barboza.

O Projeto de Lei nº 6.666/2023, de autoria da vereadora Clérida Alves (Avante), foi aprovado por unanimidade, na sessão ordinária desta terça-feira, 10, prestando a homenagem a pioneira que nos deixou em março de 2016.

Com uma vida cheia de conquistas como servidora da Caixa Econômica Federal, empreendedora e esposa do médico Newton Pandolpho, Fraula agora empresta seu nome a uma das ruas da cidade, eternizando sua memória entre os vilhenenses.

A proposta do projeto é renomear a antiga Rua 102-08, que se estende do Residencial Moysés de Freitas até a Avenida Rio Grande do Norte, no Residencial Cidade Verde. A partir de agora, ela será conhecida como “Rua Fraula Soares Pandolpho Barboza”.

Fraula e Newton Pandolpho – médico que acabou ficando conhecido como “Doutor Nilton”, chegaram a Vilhena em 1988, trazendo consigo seus três filhos, Leandro, Lorenzo e Lanayra, que ainda residem na cidade.

Durante a sessão que aprovou a homenagem, a autora da iniciativa destacou a importância de Fraula na vida de Vilhena. Ela disse: “Fraula foi esposa, mãe, avó, cidadã, política e empreendedora. Fraula foi, acima de tudo, um exemplo de mulher atuante e participativa na sociedade vilhenense. Dona de um carisma contagiante e de um bom humor que animava todas as pessoas que tiveram o privilégio de conviver com ela.”

A sessão de aprovação da homenagem contou com a presença do viúvo de Fraula, o médico Newton Pandolpho, visivelmente emocionado. Em nome da família, o filho Leandro Pandolpho expressou sua alegria pela decisão da Câmara Municipal. Ele ressaltou que a família está profundamente feliz com a homenagem e que a rua agora nomeada em memória de sua mãe é um reconhecimento por tudo o que ela realizou como servidora pública, empresária, e, principalmente, por suas ações em prol das causas sociais de Vilhena.

A cidade de Vilhena presta, assim, uma homenagem merecida a uma mulher notável, cujo legado continuará a inspirar gerações. A Rua Fraula Soares Pandolpho Barboza será uma lembrança constante do impacto positivo que Fraula teve na comunidade vilhenense.