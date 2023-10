Mais uma vez, a população de Cerejeiras lotou a sessão ordinária na Câmara de Vereadores com o intuito de derrubar leis municipais que resultaram no aumento do IPTU considerado abusivo.

Na noite da última segunda-feira, 9, os moradores fizeram um verdadeiro “panelaço”, usaram nariz de palhaço, apitos, cartazes e cartões vermelhos em protesto contra seu descontentamento com as ações do Legislativo.

Leandro Vieira, coordenado do abaixo-assinado que reuniu mais de 3.200 assinaturas contra o imposto, afirmou que a utilização dos produtos é apenas para simbolizar o que os parlamentares fazem com os moradores. “Somos verdadeiros palhaços”, desabafa Vieira, afirmando que não há uma solução para o IPTU considerado absurdo e abusivo.

Na sessão também estava prevista a leitura e votação do projeto de lei do vereador Valdecir Sapata, que visa anular a sessão legislativo de dezembro de 2022 que resultou no aumento do imposto. Contudo, o referido projeto foi retirado de pauta por “pressão” de seus pares.

“Em conluio com a prefeitura, os vereadores fazem uma verdadeira armadilha contra a população. Queremos a derrubada da sessão porque foi feita nas caladas da noite e não deram a devida publicidade ao processo legal. Isso gera vicio legislativo, sem contar que aprovaram o décimo terceiro dos vereadores e da prefeita. Isso é um absurdo. É o maior fiasco da história de Cerejeiras. Queremos uma providencia do Ministério Público”, disse.