A falta de energia elétrica está gerando transtornos a moradores da região do presidio Cone Sul, em Vilhena. Os consumidores estão há mais de oito horas sem luz.

De acordo com um morador, a energia acabou por volta das 16h00 – durante um temporal naquela região, afetando inclusive o presídio Cone Sul, que está desde então com o gerador ligado, mas informação apurada pela reportagem do Extra de Rondônia, dá conta que o diesel está no final e se não voltar energia logo o presídio vai ficar as escuras.

De acordo com moradores, já foram feitas diversas reclamações na central de atendimento da Energisa, mas nenhuma providência foi tomada até o momento.