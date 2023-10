Com uma oferta de milhares de títulos diferentes, se percebe que os melhores cassinos online do Brasil abrem um leque enorme de oferta para todos seus jogadores. Porém, se for um jogador que busca por títulos com elevados multiplicadores, mas que ainda estejam dentro do padrão de jogos ideias para iniciantes, devido à sua simplicidade, naturalmente que Spaceman rapidamente surge na lista.

Sendo esse um jogo da desenvolvedora premiada Pragmatic Play, que quis entrar finalmente nos crash games em força, desde 2022, surgiu essa aposta Spaceman, em um famoso jogo. Assim, fará sentido que possa conhecer como esse novo jogo não só se destaca entre outros jogos de cassino mais tradicionais, mas também entre os diferentes crash games. Terá os recursos e potencial de destronar o já muito popular Aviator, por exemplo?

Como começar a jogar Spaceman online?

Se já não é a primeira vez que tenta sua sorte nos crash games, saiba que, para começar a apostar a dinheiro real no Spaceman jogo, apenas terá de fazer sua aposta, antes que sua nave espacial comece a decolar. Depois de apostar seu dinheiro e ‘Confirmar Aposta’, entre na ronda de jogo seguinte. Quando a rodada do jogo começar, o Spaceman será lançado, acompanhado por um multiplicador crescente. O multiplicador aumenta até que o limite de ganhos seja atingido, momento em que o jogo trava e essa nava/ astronauta acabará caindo.

Em suma, se trata de um crash game, no qual você deve fazer uma aposta e sacar antes que o astronauta em questão caia. Quanto mais tempo você deixar, maior será o seu lucro, mas tome cuidado para não deixar por muito tempo, caso contrário você perderá tudo.

Existem recursos epeciais no Spaceman jogo?

Saiba que, atualmente, não há especialidades adicionais disponíveis no jogo Spaceman além do multiplicador básico que garante pagamentos e permite que você utilize os recursos de “Auto Cash Out”. Isso não significa que seja um jogo ruim por qualquer esforço de imaginação, até porque sua componente social, com bate papo ao vivo, é algo que não deverá ser ignorado. Além de que conseguirá acompanhar ao segundo os retornos e outros multiplicadores que os restantes jogadores conseguiram obter no Spaceman jogo.

Portanto, apenas considere os seguintes passos, que vão ajudar a que possa iniciar sua caminhada nesse popular crash game. Sendo pensado para que qualquer jogador iniciante possa testar sua sorte, apenas atente nesses pontos atualizado:

Selecione o tamanho da sua aposta preferida e o número de linhas de pagamento, sabendo que a aposta mínima é de 5 reais e máxima de 500.

Confirme sua aposta e dê ordem para entrar na próxima viagem do astronauta em questão.

Aqui, poderá usar os sistemas diferentes de Cash Out, tentando desenvolvedor estratégias de risco/ benefício que o agradem.

Antes do astronauta ficar perdido para sempre no espaço, confirme seu saque e bloqueie seu multiplicador de aposta inicial.