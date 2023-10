Acidente envolvendo dois veículos aconteceu na tarde desta quarta-feira, 11, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Chevrolet Ônix seguia pela Brigadeiro sentido aeroporto, quando houve a colisão com carro HB 20, na qual condutor seguia pela Tancredo sentido BR-174.

Com o impacto, o Ônix rodou na pista e o HB 20 subiu no canteiro central e bateu em uma árvore. Apesar dos estragos nos veículos, os condutores sofreram leves escoriações.