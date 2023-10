Um morador da cidade de Vilhena identificado pelas iniciais D.M., foi preso no município de Campos de Júlio – Mato Grosso, transportando cerca de 50 quilos de cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o serviço do COPOM (190) da cidade de Sapezal, recebeu informações que um veículo estaria transportando entorpecentes e teria saído de Sapezal sentido a cidade de Campos de Júlio.

Com isso, foi comunicado os militares do 1º Pelotão de Campos de Júlio para a realização do bloqueio policial, enquanto a guarnição da PM de Sapezal deslocou sentido aquele município. Próximo da cidade de Campos de Júlio, as equipes policiais realizaram a abordagem ao suspeito, sendo localizado aproximadamente 50 quilos de entorpecente (cloridrato de cocaína e pasta base de cocaína) no interior do porta malas de um veículo Fiat Mobi de cor Branca.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a Polícia Judiciária Civil de Campos de Júlio.