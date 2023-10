O roubo inusitado foi registrado na tarde desta quarta-feira, 11, no bairro Barão do Melgaço III, em Vilhena. O veículo foi recuperado minutos depois no mesmo bairro.

À polícia a vítima informou que ao estacionar o carro Hyundai, HB20, de cor branco, e desembarcar um homem falando coisas desconexas se aproximou a entrou no carro. A vítima tentou segurar o suspeito, porém, ele conseguir ligar o veículo, arrancar e fugir em ata velocidade.

Na fuga o suspeito arrebentou o portão de uma usina de energia solar na rua 10301, no mesmo bairro, contudo, o HB20 ficou atolado em um monte de areia.

O forte barulho chamou atenção de um sargento da polícia militar que mora próximo, ao averiguar viu um homem tentando fugir. O militar tentou detê-lo, porém o suspeito conseguiu subir no telhado no de um barracão.

Após solicitar reforços, várias guarnições foram para o local e conseguiram prender o suspeito que estava completamente nu e com várias escoriações pelo corpo.

O sujeito foi encaminhado à UNISP para o registro de ocorrência. O veículo HB20 teve avarias no capô do motor, em função da colisão com o portão, no retrovisor esquerdo e também no para-choque.