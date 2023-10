Entre os dias 27 e 29 de outubro, o Grupo de Motociclistas Águias da Amazônia, com sede nacional em Vilhena, vai agitar o Parque de Exposições da cidade com um moto-encontro repleto de atividades emocionantes e ações sociais.

O evento reunirá entre 500 e 700 motociclistas de todo o país, e será marcado por uma atmosfera de diversão e integração. Três bandas de rock, vindas do Paraná, Porto Velho e da própria Vilhena, irão embalar as noites do encontro com seus sons contagiante.

Além dos shows, o moto-encontro contará com diversas atividades culturais e de integração para os participantes. A grande motociata na manhã de sábado (dia 28) é um dos pontos altos do evento, percorrendo o trajeto entre o Parque de Exposições e centro da cidade.

Uma iniciativa social importante acontecerá no sábado, quando voluntários da Casa de Apoio Amor e Vida irão operar uma barraca de lanches. Toda a renda obtida com essa ação será direcionada à entidade, beneficiando aqueles que mais necessitam na comunidade.

A ação social não para por aí. Trinta por cento dos fundos arrecadados com a venda de ingressos para o evento serão investidos em ações sociais promovidas pelo clube, ajudando a comunidade local.

ÁGUIAS DA AMAZÔNIA: QUEM SÃO ELES?

O clube Águias da Amazônia é liderado pelo presidente nacional Elisson Fabiano Pereira, com Elias Castro da Conceição atuando como diretor nacional de finanças e Edite Santos Rodrigues Conceição como diretora nacional administrativa. O clube conta com aproximadamente 40 membros e tem sedes em diversas cidades de Rondônia e São Paulo.

Para fazer parte do clube, é necessário possuir habilitação para pilotar motocicletas e uma moto com mais de 100 cilindradas, além de ser convidado por um membro. Após um ano de participação, conhecido como “caminhada”, os membros se tornam efetivos.

Os associados do clube Águias da Amazônia têm contatos por todo o Brasil e no exterior, oferecendo suporte em viagens, incluindo hospedagem, alimentação e assistência técnica para os veículos. Além de participar de eventos, como o moto-encontro em Vilhena, eles se envolvem ativamente em ações sociais, realizando atos de solidariedade em datas especiais, como o Dia das Crianças e o Natal, e distribuindo cestas básicas e outros produtos para entidades sociais.