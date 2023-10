A Escola Municipal Felipe Rocha de Lima, localizada no bairro de Alphaville, realizou um evento especial para comemorar o Dia da Criança, com atividades que encantaram 202 alunos.

A iniciativa, intitulada “Nana Rocha 2023”, aconteceu a partir do início da noite de quarta-feira, 11 de outubro, até o café da manhã do dia 12.

A diretora da escola, a educadora Patrícia Valéria, deu total apoio e suporte para a realização do evento. As atividades foram planejadas e coordenadas pela professora de Educação Física, com a colaboração dos professores e servidores da escola, bem como a participação voluntária de pais e amigos da comunidade escolar.

O “Nana Rocha 2023” foi uma celebração repleta de diversão e aprendizado para as crianças. Entre as atividades realizadas estiveram atividades esportivas, nas quais os alunos participaram de diversas atividades como corrida, e jogos divertidos, promovendo a importância do exercício físico e do trabalho em equipe; brincadeiras, onde as crianças se envolveram em ações criativas e educativas, estimulando a imaginação e a interação entre os pequenos; “Caça ao Tesouro”, uma emocionante jornada que serviu para incentivar a resolução de enigmas e a cooperação entre as crianças; e ainda gincanas e contação de histórias. Tudo regado à lanches deliciosos para manter a energia das crianças.

Mais ainda: o evento contou com o apoio e a dedicação dos pais e amigos da escola, que contribuíram de forma voluntária para garantir que o “Nana Rocha 2023” fosse um sucesso.

O “Nana Rocha 2023” provou ser uma experiência incrível para os 202 alunos da Escola Municipal Felipe Rocha de Lima, onde aprenderam enquanto se divertiam, fortalecendo os laços com seus colegas e a comunidade escolar. Este evento, marcado por atividades educacionais e recreativas, certamente deixará lembranças positivas para todas as crianças que participaram.

