Um foragido da justiça de São Paulo, condenado há 24 anos e seis meses de prisão por homicídio, foi capturado na fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

A ação conjunta da Polícia Civil e Militar das cidades de São Francisco do Guaporé, Costa Marques e São Miguel do Guaporé resultou na prisão do indivíduo.

Após receber uma denúncia anônima sobre a presença do fugitivo na região, as autoridades agiram rapidamente. Em uma operação coordenada, cercaram o indivíduo identificado como C.L. da S., que também enfrenta acusações de roubo a banco, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no estado de São Paulo.

A captura do acusado, considerado de alta periculosidade, ocorreu às margens do rio Guaporé, momentos antes de embarcar em direção à Bolívia. O Delegado Reinaldo com apoio da guarnição da Polícia Militar, realizou a abordagem, enquanto outra equipe se deslocava para outros portos. Após uma verificação minuciosa, descobriu-se que o acusado estava utilizando documentos falsos.

Além da prisão do indivíduo, duas outras pessoas foram conduzidas à delegacia, podendo enfrentar acusações de favorecimento pessoal por auxiliar o foragido em sua fuga do país.

O acusado é suspeito de ter conexões com uma organização criminosa de alcance nacional e conseguiu se manter foragido por mais de quinze anos, vivendo discretamente em um distrito rural, passando despercebido pelas autoridades locais. No entanto, sua sorte chegou ao fim quando a polícia de Rondônia descobriu seu disfarce e o levou à justiça para cumprir sua pena.