No próximo domingo, 15, a bola rola para os jogos do Campeonato Rondoniense Série B, nesse ano os clubes, Rondoniense, Barcelona, VEC – Vilhena Esporte Clube e Pimentense disputam a vaga de acesso à elite do futebol rondoniense.

As partidas serão realizadas no dia 15 de outubro, VEC e Barcelona fazem o dérby no Portal da Amazônia a partir das 17h e às 15h30m Pimentense e Rondoniense se enfrentam no Biancão em Ji-Paraná.

O Rondoniense Série B 2023 marca os retornos dos clubes Barcelona, Pimentense e Vilhena às competições oficiais da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, destaque para o VEC Penta Campeão Rondoniense.

No Conselho arbitral da competição foi definido que o título será disputado em pontos corridos, todos se enfrentam em jogos de partida única, sagrando se campeão o clube que somar o maior número de pontos. O campeão tem vaga garantida na Série A 2024.