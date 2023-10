Criado para ficar cada vez mais próximo das cooperativas de Rondônia, o escritório regional do Sistema OCB/RO em Ji-Paraná, completa 1 ano de atuação nesse dia 13 de outubro.

Desde sua abertura, desempenha um papel fundamental no fortalecimento e desenvolvimento do cooperativismo no estado. Durante esse primeiro ano, a equipe tem trabalhado para apoiar as cooperativas locais, fornecendo assistência técnica, capacitação e promovendo a intercooperação.

O aniversário é um marco importante, ao demonstrar o compromisso contínuo do Sistema em promover o crescimento sustentável das cooperativas rondonienses. Além disso, o escritório desempenha um papel fundamental na promoção dos valores cooperativos, como a solidariedade, democracia e responsabilidade, entre as comunidades locais.

Neste primeiro ano foram conquistados diversos parceiros e com planos, visando ampliar ainda mais o impacto positivo das cooperativas no estado. A comemoração do primeiro aniversário é um lembrete do trabalho árduo e dedicação que está sendo investido na construção de um movimento cooperativo mais forte e sustentável em Rondônia.

O escritório foi criado em parceria com o Sebrae e funciona na instituição na rua Presidente Vargas, 742, Centro de Ji-Paraná.