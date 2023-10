O advogado Samuel Costa Menezes está tomando medidas legais contra a empresa Energisa, a concessionária terceirizada de energia elétrica em Rondônia.

Ele está agindo em nome da viúva e dos filhos de um homem chamado Roni Vizintim de Souza, que perdeu a vida de forma trágica após um incidente envolvendo um fio de eletricidade que, segundo relatos, estava pendurado de maneira imprópria.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o incidente ocorreu quando Roni Vizintim de Souza foi até uma fazenda na região da Segundinha do Ribeirão, em Nova Mamoré.

Sua visita à fazenda tinha como propósito o transporte de cabeças de gado do local. Após embarcar os animais em um caminhão, Vizintim subiu no veículo para realizar ajustes finais na parte superior do caminhão, inadvertidamente entrando em contato com um fio que estava pendurado de maneira inadequada, energizado.

O contato com o fio resultou em uma descarga elétrica de alta tensão, levando à morte instantânea da vítima, conforme registrado no boletim. A esposa de Roni Vizintim de Souza foi quem relatou os detalhes às autoridades policiais, embora não tenha conseguido fornecer informações sobre o dono da propriedade onde o incidente ocorreu.

Samuel Costa Menezes, o advogado que representa a família enlutada, expressou sua indignação em relação ao ocorrido. Ele apontou a ausência de solidariedade por parte da concessionária de energia elétrica em Rondônia, a Energisa, que não emitiu sequer uma nota de condolências à família da vítima. Costa alega que tais práticas precisam ser repudiadas, e, em resposta à falta de ação da Energisa, formalizou uma denúncia com o devido protocolo.

O advogado enfatiza a importância de responsabilizar a empresa para garantir que incidentes semelhantes não ocorram no futuro. Ele afirma que a Energisa simplesmente se eximiu de suas responsabilidades no caso, e sua ação legal visa buscar justiça em nome da família enlutada, bem como alertar a população sobre os perigos potenciais associados a instalações elétricas inadequadas e negligência por parte das concessionárias de energia.

O Rondônia Dinâmica procurou a Energisa, mas não obteve êxito no contato. O espaço está aberto para eventuais esclarecimentos.