Um dos temas de maior urgência para quem aguarda benefícios do INSS foi tratado nesta semana pelo senador Jaime Bagattoli (PL), em Brasília: a demora no atendimento das perícias médicas no Estado de Rondônia.

Na ocasião, o parlamentar detalhou a situação preocupante ao diretor do Departamento de Perícia Médica Federal, do Ministério da Previdência Social, Dr. Eleumar Nascimento, e também ao coordenador-geral de Demandas Judiciais e Externas, Caio Maia Figueiredo.

“Só para termos uma ideia, há pessoas com agendamento de perícia marcado para março de 2024. Um absurdo para alguém que aguarda a liberação de algum benefício, seja auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.. A solução que propomos, a curto prazo, é o agendamento de mutirões que poderiam, inclusive, ocorrer em cidades do interior de Rondônia”, defende o senador.

Em resposta, o diretor do Departamento de Perícia Médica Federal reconheceu o problema vivenciado por Rondônia e lembrou que esta é uma realidade que assola outras partes do Brasil. Entre as causas apontadas está a não realização de concursos públicos para a contratação de novos servidores.

Sobre a sugestão de mutirões, levantada pelo senador, o diretor sinalizou a possibilidade de realizar os mutirões já no próximo mês de novembro no estado. O parlamentar chegou a sugerir os municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena como sede dos mutirões, de forma a garantir o deslocamento de muitos trabalhadores que aguardam pelo serviço em diversas regiões de Rondônia.

“Desde já, agradeço a disponibilidade de todos e reafirmo o compromisso e esforço de ajudar a zerar essa fila em nosso estado”, finalizou o parlamentar.