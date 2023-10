Na última quarta-feira (11) aconteceu a solenidade de posse da nova diretoria da Associação Médica Brasileira – Rondônia (AMB-RO).

O Dr. Aparício Carvalho de Moraes, presidente da AMB-RO, oficialmente passou o mandato para o Dr. Rodrigo Azevedo, em uma cerimônia marcante realizada no Salão Nobre do prédio do pavilhão de Gastronomia do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA.

A cerimônia de posse, que reuniu uma seleção notável de personalidades, contou com a presença de autoridades políticas, membros do sindicato e da associação dos médicos, bem como familiares e amigos dos envolvidos.

Entre os convidados ilustres, destacaram-se o prefeito de Porto, Hildon Chaves, a deputada estadual Ieda Chaves, a ex-deputada federal Mariana Carvalho, o deputado federal Maurício Carvalho e a Dra. Maria Silvia Carvalho, diretora geral da Faculdade Metropolitana.

O evento marcou a transição de liderança na AMB-RO, com a promessa de um período marcado pela colaboração e comprometimento em busca da excelência na medicina e na promoção da saúde em Rondônia.

A cerimônia de posse foi seguida por um jantar dançante onde os presentes puderam confraternizar com seus familiares, convidados e autoridades em comemoração a posse da nova diretoria da AMB-RO e tambem ao dia do Médico.

O Grupo Educacional Aparício Carvalho, deseja sucessos à nova gestão da Associação Médica Brasileira – Rondônia – AMB-RO.