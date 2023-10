Faltando menos de um ano para as eleições municipais, os bastidores da política vilhenense começam a se movimentar em torno da sucessão local, que promete ser bastante acirrada.

Por enquanto, há setes nomes em destaque na cena, mas é provável que o número se reduza na época das convenções, com a disputa ficando centrada em torno de três ou quatro candidatos.

A configuração partidária dos postulantes também deve ser alterada até a época das definições, portanto esta avaliação não levará em conta esse aspecto da sucessão.

Os nomes que estão “na boca do povo” neste momento são: Flori Cordeiro, atual prefeito; Ronildo Macedo, vereador que comandou o Executivo no mandato-tampão do ano passado; o presidente da Câmara, Samir Ali; a ex-prefeita Rosani Donadon; o empresário Paulo da Argamazon, que já disputou o cargo duas vezes; o também empresário Gilmar da Farmácia, que chegou a se apresentar para concorrer à eleição suplementar no ano passado, mas acabou não disputando; e a ex-vereadora Sandra Melo, esposa do senador Jaime Bagattoli. No que diz respeito às filiações partidárias, Flori, Macedo e Samir atualmente estão no PODEMOS, Paulo está no Republicanos, enquanto Rosani e Gilmar não estão vinculados a nenhuma sigla. Não há confirmação acerca da filiação de Sandra Melo, mas é provável que esteja filiada ao PL.

Flori Cordeiro vêm fazendo uma gestão bastante controvertida, onde críticas e elogios se equilibram. Ele tem investido muito na saúde, setor que de fato teve avanços, mas perdeu terreno com o funcionalismo e é criticado por supostamente deixar em segundo plano outros setores da administração. Deve concorrer à reeleição com apoio dos deputados Luizinho Goebel (PSC) e Ezequiel Neiva (UB).

Ronildo Macedo tem a seu favor o trabalho desempenhado em seis meses de mandato como prefeito, o qual é avaliado por muita gente como uma gestão que “mudou a cara de Vilhena”. Conta com a estima dos servidores municipais e é muito bem visto pela população da periferia.

Samir Ali vem conduzindo a Câmara Municipal com habilidade e competência, é conhecido pelo temperamento tranquilo e conciliador, além de ser considerado um habilidoso articulador político. Apesar de estar no mesmo partido de Flori e Macedo, é o que dispõe de maior proximidade com o presidente estadual da legenda, Léo Morais, que pode ser um bom cabo eleitoral numa eventual disputa.