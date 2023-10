A dona de casa Patrícia Rocha enviou à redação do Extra de Rondônia um vídeo denunciando o suposto uso de bebida alcoólica (cerveja) de um motorista que levou crianças, adolescentes e adultos até o parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, nesta quinta-feira, 12, em Vilhena.

No local, foi promovido evento em alusão ao Dia das Crianças, organizado pela prefeitura municipal, que disponibilizou o transporte gratuito para levar os vilhenenses até a festa.

Ao site, Patrícia disse que, ao subir a um dos ônibus, surpresa e indignada com a situação, decidiu gravar o vídeo em que aparece o motorista segurando uma lata contendo a suposta bebida enquanto dirigia.

“Esse motorista já chegou com várias crianças dentro. Pegou os passageiros que estavam na Praça do Mensageiro. Eu, meus filhos e minha amiga estávamos lá também e fomos até a festa. Ele estava extremamente bêbado e ainda estava bebendo no ônibus, falando asneiras, alterado. Na volta, não viemos com ele, porque ficamos com medo e viemos a pé”, disse a mãe, inconformada com a situação.

Questionada pela reportagem se realmente a lata era de refrigerante ou cerveja, ela foi convincente: “Era Brahma. Fui lá olhar. Uma senhora estava toda assustada” (assista ao vídeo abaixo).

O OUTRO LADO

A reportagem do Extra de Rondônia mandou o vídeo ao adjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Jander Rocha para análise. Ele disse que sua equipe estava muito envolvida no evento e que vai verificar a situação.