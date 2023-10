Acidente foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (Ptran) na manhã deste sábado, 14, na Avenida Rondônia, em Vilhena.

A condutora da motoneta de 42 anos, trafegava pela via, quando houve a colisão com a caminhonete Dodge Ram. Na queda ela bateu a cabeça no asfalto e sofreu politraumatismo, ficando inconsciente no local.

A motociclista foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Porém, os médicos que atenderam a vítima apontaram que possivelmente ela tenha sofrido morte cerebral, mas testes ainda serão realizados para confirmar a suspeita.