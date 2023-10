Na tarde de hoje, sábado, 14, um fenômeno raro e emocionante estará no céu de Rondônia.

Um eclipse solar está previsto para acontecer, permitindo que os moradores observem a lua cobrindo parte do sol.

Os vilhenenses poderão apreciar este espetáculo da natureza, pelo menos parcialmente. No entanto, a observação desse evento astronômico requer cuidado para proteger sua visão e também seus aparelhos celulares.

De acordo com o professor doutor Fernando Dall’Igna, membro do grupo de astronomia do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), o eclipse solar ocorre quando a Lua se alinha diretamente entre a Terra e o Sol.

Em Rondônia, diferentes áreas do estado terão a chance de observar uma porcentagem variável do eclipse. Em Porto Velho, por exemplo, espera-se que cerca de 84% do sol seja coberto pela lua no auge do fenômeno, criando uma imagem de uma lua minguante brilhante no céu. Os vilhenenses verão o eclipse solar com visibilidade de 76,4%.

Os vilhenenses poderão observar o fenômeno a partir das 13h59 (horário local), quando ocorrerá o primeiro contato entre a Lua e o Sol. A partir desse momento, a Lua começará a avançar gradualmente na frente do Sol, dando início ao eclipse parcial. O eclipse solar terá o ponto máximo previsto para as 15h31 (horário local), quando a Lua estará mais próxima do centro do disco solar. O fenômeno finaliza às 16h50.

Para observar o eclipse com segurança, é fundamental utilizar óculos de proteção especiais e evitar olhar diretamente para o Sol, alerta o doutor. Óculos de sol comuns não oferecem proteção suficiente.

A fase do eclipse total, que é quando um anel brilhante, conhecido como ‘anel de fogo’, aparece ao redor da Lua, não será visível em Rondônia. O evento retornará à fase parcial, e o último contato, quando a Lua deixará de cobrir o Sol, ocorrerá por volta das 16:45.

Algumas cidade do Amazonas poderão observar o “anel de fogo”, tais como Tamandaré, Tefé, Marauá, Santa Luzia, entre outras.

COMO OBSERVAR O ECLIPSE COM SEGURANÇA

Durante todas as fases do eclipse solar, não é seguro olhar diretamente para o fenômeno sem proteção. Mesmo com parte do sol coberto pela lua, a luz solar ainda brilhará intensamente, o que pode prejudicar a visão. O integrante do grupo de astronomia recomenda o uso de equipamentos adequados, como:

Lente de máscara de solda Nº 14 ou superior: Essas lentes podem ser encontradas facilmente em lojas de materiais de construção e online, com preços variando de R$ 2 a R$ 5. Óculos específicos para observação do eclipse: Esses óculos podem ser adquiridos em sites e aplicativos de venda online. Certifique-se de que eles sejam apropriados para observar o sol.

O professor e doutor enfatiza que filmes de raio-X, negativos de fotos e óculos de sol comuns não são recomendados para observar o eclipse solar, mesmo com proteção UV. Assim, assistir ao eclipse apenas com óculos de sol não é seguro devido à intensidade da luz ainda presente na parte exposta do Sol.

O professor também adverte sobre o uso de celulares para registrar o fenômeno. Apontar a câmera diretamente para o sol, sem proteção, pode danificar o sensor do dispositivo. Recomenda-se o uso de um filtro solar específico na câmera do celular ou a utilização de uma lente de solda para capturar imagens do eclipse solar com segurança, sem causar danos.