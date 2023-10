Um homem identificado pelas iniciais R.M.S., que conduzia uma motocicleta Honda CG 125 de cor preta, foi detido na noite de sábado, 14, após empreender fuga em alta velocidade e desrespeitar todos os sinais de trânsito, em Vilhena.

Ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e portava porções de substância entorpecente análoga à cocaína e maconha, além de aparentar estar embriagado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço realizava ronda de rotina pelo bairro Jardim Primavera, próximo a uma distribuidora de bebidas, quando os militares observaram um homem em uma moto CG de cor preta entregando um invólucro a outro motoqueiro que estava em uma motocicleta Honda Bros.

Contudo, ao visualizarem a viatura e perceberem que seriam abordados, os suspeitos empreenderam fuga tomando rumo diferente. Com isso, os policiais decidiram por acompanhar o condutor da motocicleta que entregou o invólucro para o outro, seguindo-o pela Avenida Curitiba, dando ordem que parasse, mas o motoqueiro não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade.

Entretanto, após intensa perseguição, em um cruzamento com a Avenida 1711, o suspeito perdeu o controle de direção, bateu no meio-fio da via e em seguida em um muro. Após a queda, o homem abandonou o veículo e continuou a fuga a pé, invadindo o quintal de uma casa, mas foi alcançado pelos militares.

Porém, resistiu a prisão atacando os policiais com chutes e socos, causando lesão na mão direita de um dos policiais. Todavia, os militares tiveram que usar da força moderada para contê-lo. Em revista, foi encontrado no bolso do suspeito três porções de substância aparentando ser cocaína e três porções de substância análoga a maconha.

O motociclista aparentava estar embriagado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. A motocicleta foi recolhida ao pátio da Ciretran e ele conduzido para a delegacia de Polícia Civil.