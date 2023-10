A equipe de futsal feminino do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e Faculdade Metropolitana, representando Porto Velho-RO no JUBs 2023, teve um começo arrasador no torneio, conquistando uma vitória em sua partida de estreia contra a seleção de Roraima, representada pela Unisesumar-RR.

A estreia da FIMCA-Metropolitana no JUBs, que está sendo realizado em Joinville, Santa Catarina, não poderia ter sido mais emocionante. O time demonstrou seu talento e determinação ao vencer com um impressionante placar de 4×1. Essa vitória não apenas impulsiona a equipe rumo ao tão desejado título, mas também solidifica a posição da instituição como uma potência esportiva na região.

A partida foi repleta de ação e momentos memoráveis, com as atletas da FIMCA-Metropolitana exibindo suas habilidades excepcionais em campo. A estratégia e o entrosamento da equipe foram evidentes desde o início, permitindo que elas controlassem o jogo e mantivessem a pressão sobre suas adversárias de Roraima.

A vitória na estreia é um sinal promissor de que as Faculdades FIMCA e Metropolitana estão preparadas para competir no mais alto nível e buscar o título no JUBs 2023. A equipe e seus torcedores aguardam com expectativa as próximas partidas e estão ansiosos por mais sucessos no torneio. Vamos torcer juntos por nossa equipe!