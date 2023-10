A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), realizou, na última sexta-feira, 13, a fase de operação do semestre no Parque Nacional do Mapinguari, a fim de reprimir a extração ilegal de minério de ouro na região que fica às margens do rio Madeira.

Durante os trabalhos, foram inutilizados sete motores bomba, tipicamente empregados para realizar dragagem no solo e, em seguida, passar o material por processo de depuração.

Nessa atividade são empregados produtos tóxicos que trazem diversos malefícios à fauna, flora e saúde humana, já comprovados cientificamente. Um desses produtos é o mercúrio, que pode causar danos ao sistema nervoso, gastrointestinal, respiratório, ocular, renal e até levar à morte.

Além desses equipamentos, foi inutilizado um acampamento utilizado pelos garimpeiros no local. Nesse ambiente havia dormitório, acesso à internet, refeitório, vestimentas, ou seja, todo uma estrutura de apoio para a prática da atividade de garimpo ilegal.

Para essa ação a Polícia Federal empregou um helicóptero tático, 14 policiais especialmente treinados para atuar em áreas de garimpo e extração ilegal de madeira na Amazônia e dois servidores do Ibama.

A Polícia Federal e os demais órgãos manterão a vigilância sobre a área para estancar a prática dessa espécie de crime, levar à justiça os infratores e inibir que outros garimpeiros se instalem na região.

