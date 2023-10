Na tarde da última segunda-feira (09), o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Braguin, Comandante Regional de Policiamento III, coronel PM Carvalho e demais policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar, juntos com representantes de entidades voltadas ao agronegócio, participaram da solenidade de lançamento do Projeto Segurança Rural, que visa coibir ações de invasões ilegais de terras, roubos, furtos e demais ações criminosas que afetam o homem do campo.

O PROJETO

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, promoveu a criação do Plano Estadual de Segurança Rural, incluindo este seguimento dentro do Plano Estadual de Segurança Pública, uma ação que conta inclusive com parceria público privada, com desenvolvimento de aplicativos para cadastramento de propriedades, implementos, georreferenciamento e demais informações importantes para facilitar o planejamento e o direcionamento da ação ostensiva e de inteligência na atuação da segurança para o homem do campo.

O programa de segurança rural faz a identificação de propriedades que podem ser sujeitas a ação de criminosos, após isso, é feito um cadastro pelos policiais, que traça uma rota de patrulhamento, com o uso da tecnologia. Para isso, é dado um número para a propriedade, que vai facilitar a identificação e geolocalização dos locais, e em caso de necessidade, o morador aciona a polícia, fala o número da propriedade e a polícia já terá os dados do produtor em seu sistema.

O plano de governo é estabelecer Patrulhas Rurais em todos os 11 Batalhões de Polícia Militar no Estado, com ações direcionadas e previamente estabelecidas, visando coibir ações de criminalidade no campo.