O sistema é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e proporciona um link em que a pessoa não precisa ir à delegacia, sendo a ocorrência de imediato encaminhada para os policiais plantonistas da localidade, bastando a pessoa ter o cadastro no GOV.BR, que hoje é exigido para quase todos os serviços públicos.

Segundo o delegado regional da PC em Vilhena, Delegado Fábio Campos, a delegacia de fato é um ambiente onde há constantes movimentações de pessoas detidas em flagrante ou encaminhadas para procedimentos de investigações, ou mesmo com frequência há as vítimas de crimes urgentes requerendo medidas protetivas e, no entanto, há várias demandas de pessoas que nos procuraram para informar meras perdas de documentos, ou fatos menos graves que por vezes nem crimes são, mas registram para meros efeitos de posterior ações de cobrança cível na justiça, fatos esses sem gravidade e que poderiam ser perfeitamente registradas do conforto do próprio lar, do escritório do advogado da parte ou mesmo do aparelho celular, diminuindo assim tempo com filas no atendimento.

As únicas restrições para registro online são para menores de idade, crimes com arrombamento, subtração de veículos automotores (carros e motocicletas) ou ocorrências envolvendo armas de fogo. As demais, quaisquer delas podem ser registradas e serão encaminhadas diretamente à equipe de plantão.

O endereço é delegaciavirtual.ro.gov.br ou apenas colocando no google “delegacia virtual rondônia” já aparece onde acessar e o procedimento é totalmente autoexplicativo e fácil de operar.