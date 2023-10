No início da noite deste domingo, 15, uma tempestade deixou um rastro de destruição no município de Candeias do Jamari, município que fica na região norte do estado de Rondônia.

A redação do Extra de Rondônia recebeu vídeos que mostram o momento de pavor vivido por moradores da pequena cidade, de pouco mais de 22 mil habitantes.

Além de árvores e telhados que foram arrancados pela força do vento, em um dos vídeos é possível ver o dano provocado em um Posto de Combustível, que teve as bombas destruídas durante a tempestade.

O fornecimento de energia elétrica também foi prejudicado e os moradores ficaram várias horas às escuras.

A reportagem tenta confirmar a informação de que uma pessoa teria vindo a óbito em função da queda de um muro, também provocado pela ventania.