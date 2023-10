Após a primeira rodada do Rondoniense Série B o Vilhena Esporte Clube (VEC) levou a melhor diante da jovem equipe do Barcelona no Portal da Amazônia, além de vencer o clássico pelo placar mínimo, soma três pontos e larga na frente para vencer a competição e conquistar o acesso para a Série A 2024.

No Biancão Pimentense e Rondoniense ficaram no empate sem gols, somando um ponto cada.

O gol da vitória simples do VEC veio no início do segundo tempo aos dois minutos numa jogada de Fernandinho que cruzou na área, Tukinha escorou de cabeça para o atacante Ismael que ajeitou de peito, tirando a marcação e bateu pra vencer o goleiro Evan, 1 a 0.

Com a vitória, o Lobo do cerrado assumiu a liderança do Rondoniense Série B com três pontos, Pimentense e Rondoniense com um ponto e o Barcelona ainda sem pontuar.

O Vilhena volta a campo no próximo final de semana, 21 de outubro, para enfrentar o Rondoniense no Estádio Aluízio Ferreira em Porto Velho. O Barcelona recebe no Portal da Amazônia o Pimentense.