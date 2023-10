A fatalidade aconteceu na manhã do último domingo, 15, na área rural do município de São Mateus, no Estado do Espirito Santo. O aposentado Ademar José Ferreira, de 75 anos, estava pescando em uma represa quando se afogou.

A reportagem do Extra de Rondônia entrevistou Girlaine Ferreira, uma das filhas do aposentado. Conforme a familiar, a cerca de 6 meses Ademar, que é conhecido como “Baiano”, foi visitar parentes em Teixeira de Freitas na Bahia, e nesse período decidiu trabalhar na plantação de café em uma chácara no município vizinho de São Mateus, no Espirito Santo, divisa com estado onde nasceu.

Com passagem comprada para voltar à Vilhena no mês de novembro, Baiano decidiu fazer sua penúltima pescaria, com redes, em uma represa na propriedade em que trabalhava.

Acompanhado de um colega de trabalho, durante a atividade, Baiano entrou na represa para levar a rede de pesca para a margem contrária de onde estava. Faltando 2 metros para terminar o percurso afundou na água, ele ainda teria levantado a mão como se tivesse pedindo socorro.

O colega de trabalhou, com ajuda de outras pessoas, ainda tentou mergulhar na tentativa de salvá-lo, porém, não conseguiram encontrar Baiano. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas devido à distância a unidade de resgate demorou a chegar.

O corpo de Baiano, foi localizado a cerca de 6 metros de profundidade aproximadamente 1 hora depois que ele afundou.

À reportagem Girlaine confirmou que o pai morreu fazendo uma das atividades que mais gostava, a pescaria. A filha que o pai estava feliz, já que recentemente havia vencido a batalha contra um câncer, descoberto ano passado.

Viúvo e pai de cinco filhos e 11 netos, Baiano chegou em Vilhena no final da década de 1970. O corpo do pioneiro foi sepultado na cidade de Teixeira de Freitas, no próximo dia 20 de outubro será realizada uma missa de sétimo dia na Igreja Nossa senhora Auxiliadora, em Vilhena.