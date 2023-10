Chupinguaia, cidade situada no Cone Sul de Rondônia, está se preparando para as próximas eleições municipais. Até o momento, quatro pré-candidatos já se destacam na corrida para o cargo de prefeito, cada um com seu histórico e apoios específicos. São eles: Felipe Oliveira, Wesley Araújo, Carlito Alves e Toninho Bertozzi. Saiba um pouco sobre o histórico de cada um deles.

Felipe Oliveira é empresário, atuando no ramo de transporte escolar e pecuária, e está fazendo sua estreia na política. Ele conta com o apoio da atual prefeita Sheila Mosso, o que pode ser um fator importante em sua campanha.

Wesley Araújo, médico de profissão, tenta novamente colocar seu nome na disputa. Na última eleição, perdeu por uma diferença mínima para a atual prefeita. Ele é filho do ex-presidente da câmara, Valderlei Araújo, e sobrinho do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Valter Araújo.

Carlito Alves também é empresário, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, e tem seu nome amplamente discutido nos círculos políticos. Na última eleição, tentou concorrer, mas teve sua candidatura indeferida pela Justiça. Atualmente, trabalha no ramo da hotelaria.

Já o vereador Toninho Bertozzi possui histórico político sólido, e é o parlamentar e decano da política de Chupinguaia. Ele exerceu mandato de vereador em todas as legislaturas do município, o que lhe confere uma vasta experiência no cenário político local.

A disputa promete ser acirrada, com candidatos de diferentes perfis e apoios políticos variados. Os eleitores de Chupinguaia terão a tarefa de escolher o próximo prefeito com base em suas propostas e no histórico de cada candidato.