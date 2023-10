O menor que tem 17 anos foi abordado pela Polícia Militar (PM), na rua Beija Flor, no bairro Cidade Verde I. O menor é irmão de Marcelo Junior da Paixão, de 19 anos, morto a tiros na última sexta-feira, 13, no Setor 19 (Leia mais AQUI).

A reportagem do Extra de Rondônia apurou que o Núcleo de Inteligência (NI) da PM fazia acompanhamento do menor, que estava uma motocicleta Honda, desde a avenida Rondônia.

Quando a guarnição da PM, que foi prestar apoio ao NI, se aproximou do menor no bairro Cidade Verde I ele teria jogando um objeto fora. Mas a frente ele foi interceptado e buscas foram feitas no local, sendo encontrado uma pistola modelo Glock, calibre .380 com um carregador contendo 15 munições do mesmo calibre.

O menor alegou que depois que seu irmão foi morto, estaria sendo ameaçado e que a arma era para a sua proteção. Porém através do número de série, foi descoberto que havia um registro de furto da pistola em Comodoro-MT.

Após a abordagem, os policiais retornaram a uma casa na rua Paraíba, Setor 19, de onde menor teria sido visto sair com a motocicleta. No local os militares foram recebidos por uma mulher que autorizou a entrada no imóvel.

Em revista foi encontrado próximo a cabeceira de uma cama, dentro de uma sacola, dois carregadores de pistola .40. Em outro cômodo foi localizado duas placas de colete balístico. Quando era feita revista, o esposo da mulher chegou na casa e disse que os objetos encontrados lhe pertenciam.

Quando o NI fazia monitoramento do local, momentos antes, percebeu que também havia movimentação em casa ao lado do imóvel onde a guarnição encontrou os carregadores e placa do colete.

Ao verificar o local, foi flagrado um homem que estava com uma cavadeira fazendo buracos a poucos centímetros da parede da casa. Tentando despistar, ele teria alegado que estava fazendo uma foça séptica.

Porém, ao verificar o local foram encontrados em meio a terra escavada, cerca de 827 gramas de substância aparentando ser crack.

Com exceção da mulher, que autorizou a entrada dos policias na casa, os demais envolvidos receberem voz de prisão e foram conduzidos à Unisp.