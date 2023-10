Na manhã desta última segunda-feira, 09, uma operação conjunta entre a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) resultou na prisão de um homem, apontado como autor de vários homicídios no município de Cujubim.

O suspeito estava com mandado de prisão em aberto, diante disso os policiais do Núcleo de Inteligência da PM e da PC, após dias de busca e monitoramento, obtiveram êxito em localizar e capturar o homem apontado como um dos possíveis autores de crimes de homicídio na região, inclusive um deles seria de um vereador de Cujubim.

O suspeito que vinha evitando as autoridades, desde ocorrência do último crime, foi encontrado no quintal de sua casa, localizada na Linha CA 08, área rural do município.

As autoridades ressaltam a importância da integração entre as forças policiais para o sucesso desse tipo operações.

Após a realização dos procedimentos necessários, o homem foi levado para o Unisp de Ariquemes para as devidas providencias.