Desde que a rede social TikTok chegou ao país, os usuários brasileiros encontraram um jeito de integrá-la ao dia-a-dia, seja por dancinhas virais no app ou procurando os mais diferentes tipos de conteúdo. Hoje, a rede é a mais utilizada por crianças e adolescentes no Brasil, um sinal de seu tamanho e relevância.

Assim, vídeos virais podem trazer milhares de novos seguidores para você, mas muitos TikTokers usam ferramentas para melhorar o alcance. Conhecer o algoritmo é importante para que consiga se manter em evidência. Além disso, comprar seguidores TikTok também é possível para melhorar o desempenho na plataforma.

Para alcançar novos seguidores, os TikTokers usam estratégias e uma delas é comprar seguidores de forma barata. Desse modo, incentivando também o algoritmo para trabalhar e entregar o máximo de conteúdo inédito aos seus seguidores e usuários com gostos parecidos.

Assim, a ideia é que o algoritmo de cada usuário se adapte ao conteúdo assistido e indique vídeos parecidos com aqueles assistidos, curtidos, com comentários e outras interações feitas pelos usuários.

Conhecer as trends do momento e saber como usá-las foi o que possibilitou que a desenhista Rafaella Tuma, por exemplo, viralizasse na rede e assim alcançasse milhares de pessoas.

Assim, a desenhista ganhou o público através de seus desenhos animados baseados em fatos reais o que resultou em uma popularidade instantânea, em especial por participar da última edição do BBB com sua arte afiada para falar dos moradores da casa.

Por que o TikTok é tão popular

Um dos motivos do TikTok ser tão popular é o senso de comunidade que os seus usuários experimentam e tem apelo para a viralização. Então, os usuários se mantêm motivados com desafios, coreografias, duetos e é uma ferramenta que ajuda a conectar e construir conexões em especial entre os jovens.

Usuários mais jovens estão entre os que mais utilizam a rede porque mostram assuntos que têm mais interesse no “para você”, o aplicativo vai adaptando o interesse de cada um. Assim, estar no TikTok irá proporcionar uma interação com vídeos e áudio de forma muito fácil e publicar para os seus seguidores.

De forma simples, o app traz a praticidade para qualquer um que queira criar conteúdo e dá visibilidade para muitas pessoas para compartilhar todo tipo de conteúdo e acolher as pessoas. Dessa forma, as produções tendem a ser mais viciantes e atraentes quando apresentadas através da rede social.

O TikTok foi feito para ser viciante e encoraja o usuário a continuar a navegar pelo conteúdo e motiva a pessoa assistir a outro vídeo, e assim por diante. É usado também é usado para “levantar o ânimo”e é um espaço de descoberta, a rede social é responsável por ativar as áreas de prazer

Como viralizar no TikTok

Você também pode ganhar popularidade no TikTok ao viralizar. Para isso você pode criar vídeos interessantes e que capturem a atenção do expectador.

A duração média para a viralização de um vídeo é de 15 a 30 segundos, mas o app permite vídeos mais longos de até 3 minutos. Então, com um vídeo viral o usuário alcança mais views e isso possibilita que ele monetize o seu conteúdo, o que torna o canal mais atraente para novos seguidores.

Outras formas de ter um maior alcance com o app é produzir conteúdos personalizados, seja com a ajuda do ferramentas de compra de seguidores, por exemplo, e utilizando sons sugeridos para novas trends ou usar as ferramentas para criadores como:

TikTok Séries – Quando usado a versão TikTok series permite que criadores gravem vídeos de até 20 minutos e 80 episódios e os brasileiros adoraram a novidade;

– Quando usado a versão TikTok series permite que criadores gravem vídeos de até 20 minutos e 80 episódios e os brasileiros adoraram a novidade; Creator Marketplace – A ferramenta conecta marcas com criadores de conteúdo, que podem resultar em campanhas pagas ou permutas. TikTokers podem receber parceria de trabalho e a ferramenta pode atingir mais de 35.000 seguidores em mais de 20 países e regiões.

Usar o aplicativo pode dar dinheiro já que também é uma ferramenta de trabalho, inclusiva e permite que novos criadores de conteúdo possam viver apenas da rede. Dessa forma, alguns deles podem conseguir faturar de 3 a 6 mil reais logo no começo e os mais experientes faturam de 20 a 60 mil reais.

Como monetizar no TikTok

O aplicativo paga por views, mas para isso é preciso que o vídeo tenha um alcance mínimo, e paga entre US$0,13 a U$0,16 a cada mil visualizações. Assim, para ter direito a receber o criador de conteúdo precisa se inscrever no programa e atingir os critérios necessários para se qualificar.

A conta do TikTok precisa estar cadastrada no Brasil e as contas comerciais não são elegíveis para o programa. Outras formas de ganhar dinheiro pelo TikTok são:

TikTok bonus; Presentes virtuais em lives; Link de afiliados; Conteúdo patrocinado; Programa criativo TikTok beta; Marketplace Creator.

Lembre-se, os vídeos TikTok beta tem que ser autoral e com 1 minuto ou mais de duração e o valor pago é a cada 1.000 visualizações, que varia de acordo com o produtor de conteúdo. Pequenos influencers afirmam que a rede pode pagar U$0,15.

Trends virais podem auxiliar no engajamento

O influencer também pode compartilhar conteúdo que usem as trends do momento e uma delas é a “delusional”, que influencia o comportamento dos participantes. Dessa forma, poderá engajar e ter muito mais seguidores de forma orgânica. Assim, a trend consiste em fingir ser outras pessoas, num ato de fuga ou de autoconhecimento.

Ser “delulu” está sendo vista como uma forma de se auto-programar que ajuda a mentalizar eventos positivos e de ressignificação e dessa forma poder usar a mente para controlar e compreender as emoções. No entanto, a prática pode ser prejudicial uma vez que não é saudável esperar que as coisas apenas aconteçam sem que haja um esforço para que seja realizada.

Usar trends virais com danças e músicas do momento também podem ajudar que o seu perfil apareça na sugestão de vídeos para assistir. Então, produzir esse tipo de conteúdo vai te fazer ser visto por mais pessoas.

Outras formas de ser popular na rede social é mostrar vídeos de superação, do cotidiano, de aventuras, realizações de sonhos, conscientização sobre temas diversos, entre vários outros, só depende de você.

Assim, ao usar sua criatividade poderá te colocar no topo e entre os mais populares, seja com conteúdo de fofocas de celebridades ou até com imagens do seu dia-a-dia.

Parcerias e prestação de serviços

Como uma ferramenta de comunicação, o TikToker também é um aliado para a reprodução de diversos tipos de conteúdos e hoje ser influencer é considerada uma profissão bem valorizada no meio digital. Assim, empresas convidam influencers para participarem de ações de publicidade que irão fortalecer a marca e na reprodução de conteúdo específico.

Novos influencers podem trabalhar com empresas locais, mas tem que ser pensado e bem executado para que a oferta seja benéfica tanto para o influenciador quanto para a marca a quem vai se associar.

Então, existem várias formas de entrar em contato para parcerias e começa com uma boa comunicação, seja entrando em contato diretamente com a empresa desejada ou participando de um processo de seleção, um bom começo é preparar um media kit.

Prepare um Media Kit

Para que tenha mais sucesso na prospecção de novos clientes é interessante que faça um media kit informando as vantagens que a empresa irá ter ao contratar você e alguns dos itens que não são dispensáveis são:

Mostre o motivo de querer trabalhar com a empresa, apresente as vantagens de ter você no time.

Estatísticas, é muito importante que mostre o alcance do seu perfil para que a marca saiba o potencial de sua divulgação.

Falar do seu canal também é de muita importância para apresentar o que é relevante para o seu público.

Compartilhe sugestões de vídeos que irão funcionar para o engajamento dos produtos da empresa.

Estabelecer parcerias irá ajudar o seu canal a permanecer popular no TikTok, mas é preciso escolher marcas que conversem com o seu conteúdo para que os vídeos fiquem naturais e interessantes para o seu público. É fazer público que não parece público!