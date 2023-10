O prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar, acompanhado pela titular da Assistência Social do Município, Eliete Ferreira de Freitas, participou nesta segunda-feira, 16, de uma reunião crucial com a Secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, Luana Rocha. O objetivo do encontro foi discutir o projeto de construção do prédio do Conselho Tutelar no município.

O prefeito destaca que o projeto prevê um investimento significativo de mais de R$ 650 mil na construção de um espaço moderno que servirá como sede do Conselho Tutelar local. A iniciativa busca melhorar o atendimento e o suporte às crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade.

A Secretária Eliete expressou sua gratidão à Secretária Luana Rocha e ao Governador Marcos Rocha pela dedicação a projetos importantes para Colorado do Oeste através da SEAS. O compromisso com o bem-estar da comunidade é evidente, e a construção do novo prédio do Conselho Tutelar é um passo importante nesse caminho.

Este investimento é mais uma prova do comprometimento do poder público com a assistência social e o apoio às crianças e adolescentes em situações delicadas. O projeto do novo prédio do Conselho Tutelar representa um passo importante na promoção de um ambiente seguro e acolhedor para aqueles que mais precisam.