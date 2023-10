A IX edição do Congresso Nacional de Educação (Conedu) teve como sede a cidade de João Pessoa/PB, contando com a participação de estudiosos renomados na área.

Entre dezenas de trabalhos apresentados, a professora da rede estadual de Educação, Danielle Constantino de Lima teve sua pesquisa aprovada pela comissão científica de avaliação, e a apresentou durante o Congresso e terá seu estudo publicado nos anais/e-books do evento.

O Conedu foi realizado entre os dias 12 a 14, últimos, no Centro de Convenções da capital paraibana. Os três dias de programação foram tomados por conferências, palestras, lançamento de livros, minicursos, mesa-redonda e apresentação de trabalhos na modalidade comunicação oral e pôster.

Danielle Constantino apresentou o trabalho com o tema: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na Educação: Uma investigação qualitativa da oferta de Formação Continuada. O objetivo da pesquisa, de acordo com a professora, foi investigar como a temática foi trabalhada na formação continuada ofertada no período pandêmico aos professores da rede estadual de ensino em Rondônia e, a partir disso, entender se a instituição pública organiza e desenvolve práticas que auxiliam a atuação do professor conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A professora destaca que os resultados do estudo indicaram diversos desafios a serem superados no que diz respeito à inserção das tecnologias digitais. Disse que a pesquisa poderá proporcionar mais reflexões sobre o assunto, reforçando e reconhecendo a necessidade de novas propostas de diferentes formas de utilização da TDIC como recurso pedagógico na construção do conhecimento.

A docente é doutoranda, bolsista pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) no Programa de Doutorado Acadêmico em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), tendo como linhas de pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional. A pesquisa apresentada faz parte do estudo em andamento de sua proposta de tese, sob orientação da Professora Drª Maria Alzira.

Destaques na Educação

O Congresso teve como conferencista principal foi o professor António Nóvoa, abordando o tema: “Repensar a profissão docente, reinventar a formação de professores”. Nóvoa é reconhecido como grande pensador da educação atual. É Doutor na área, catedrático e reitor honorário da Universidade de Lisboa, em Portugal. O evento teve ainda as participações de estudiosos da área, como José Carlos Libâneo e Jussara Hoffmann.