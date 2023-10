A última vaga para as semifinais do Rondoniense Sub-17 está definida, após partida movimentada no Biancão o Ji-Paraná garantiu vaga na próxima fase da competição.

A garotoda do Jipa agora faz o derby encarando a equipe do San German na sequência da competição. A partida entre Ji-Paraná e Vilhenense recheada de gols, a garotada das duas equipes buscaram a vitória a cada lance, mas ao final dos 90 minutos o empate de 3 a 3 levou a decisão para os pênaltis. Já que a primeira partida também terminou empatada em 1 a 1 no Portal da Amazônia em Vilhena.

A vitória e a classificação vieram depois que o goleiro do Jipa fez duas defesas de pênaltis fechando o placar em 4 a 2 para o Ji-Paraná. Agora o Jipa enfrenta o San German valendo vaga na grande final da competição, a primeira partida no próximo dia 22 e a segunda partida no dia 29 ambas as 15h30 no Biancão. Na outra seminfinal Rolim de Moura e Brazuca se enfrenta nas mesmas datas com a primeira partida no Cassolão em Rolim de Moura. A grande final está prevista para acontecer nos dias 2 e 5 de novembro.