A oitava edição da Intermed RO/AC aconteceu entre os dias 11 e 15 de outubro de 2023 e foi sediada em Vilhena RO. A Intermed é um evento esportivo anual, realizado entre as atléticas do curso de Medicina dos Estados representantes.

Acadêmicos das atléticas “Muralha” e “Maceta” do Centro Universitário FIMCA de Porto Velho e Faculdade Metropolitana estiveram presentes em mais uma edição cheia de competitividade e emoção.

O principal objetivo das Atléticas nas universidades é a integração entre os estudantes. E pensando nisso, a direção geral do Grupo Educacional Aparício Carvalho – FIMCA, convidou as Atléticas representantes da FIMCA de Porto Velho e Faculdade Metropolitana para uma apresentação das baterias juntamente com a Atlética Embaixadora do curso de Direito da FIMCA Vilhena. As Atléticas fizeram uma apresentação na porta da Instituição em Vilhena e mostraram talento, inclusão e muita troca. Toda comunidade acadêmica prestigiaram a apresentação e conheceram um pouco mais sobre o curso de Medicina da FIMCA e METROPOLITANA, que são referências no Estado. Além, de conhecer e entender um pouco mais sobre as Atléticas que compõem as Universidades.

A Atlética Embaixadora, do curso de Direito da FIMCA Vilhena, completou 2 anos e segue caminhando com excelência. O acadêmico Gustavo Amauri Cerozini, faz parte da Diretoria e falou sobre a experiência de conhecer e participar da apresentação com Atléticas de renome do Estado. “Para nós da Embaixadora que estamos a pouco tempo trabalhando nesta experiência, foi muito bom trocar conhecimentos com eles, pois deram muitos conselhos e demostraram as habilidade e experiências que já tem de longos anos com a performance da bateria em apresentações. Nós só temos que agradecer a FIMCA por nos proporcionar esse encontro e agradecer a eles também que disponibilizaram um tempo na agenda de jogos pra comparecer na Instituição e nos fazer uma visita”.

A Atlética Muralha do Centro Universitário FIMCA Porto Velho, foi a grande campeã da edição 2023 da Intermed RO/AC. Além da alegria da conquista e o objetivo conquistado da viagem. Gabriel Munhoz Andrade, acadêmico do curso de medicina da FIMCA Porto Velho, falou sobre a visita na instituição FIMCA Vilhena e a importância da representação. “Participar do INTERMED RO/AC 2023 vestindo roxo e amarelo foi incrível, ainda mais com vitória conquistada no evento. Defender a MURALHA dentro de quadra representando a FIMCA de Porto Velho é algo grandioso que todos deveriam ter a oportunidade de viver. Contamos com o apoio da nossa Direção Geral e coordenação e dessa vez, pudemos contar com a torcida e auxílio da FIMCA Vilhena durante todo período em que estivemos na cidade. Além da parte esportiva, vivemos um momento único de integração de Carangas (Baterias) com nossos primos da supracitada Instituição, cujo podemos trocar conhecimentos, integrar e acender a alma atleticana que vive em nós”.

Gestores da Instituição FIMCA Vilhena, parabenizam todas as equipes, a Atlética “Maceta” da Faculdade Metropolitana, representada pelo diretor Ícaro Rafael, juntamente com Gabriel Munhoz Andrade, diretor da Atlética “Muralha” do Centro Universitário FIMCA, que acolheram e fizeram uma bela apresentação com nossos acadêmicos de Vilhena. Parabenizamos também, a Atlética “Muralha” pelo Título de Tricampeão da Intermed RO/AC.