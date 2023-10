Como representante regional em Rondônia do parla grupo de amizade entre

Brasil e Israel, Cristiane Lopes participou de uma significativa reunião com o

embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine e reforçou toda solidariedade

às vítimas dos ataques terroristas.

“Neste momento delicado, manifesto meu repúdio à escalada da violência e

espero sinceramente que as partes envolvidas possam encontrar uma saída

pacífica para essa crise. Que haja um cessar fogo imediato e que sejam tomadas

medidas concretas para evitar mais mortes e sofrimento”, frisou a parlamentar.

Segundo comunicado oficial da Embaixada de Israel, este é um ataque iniciado

pelas organizações terroristas lideradas pelo Hamas, sem qualquer pretexto ou

ação prévia por parte de Israel. Além disso, este ataque ocorre após um longo

período em que Israel tenta manter a calma na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo

que faz grandes esforços para melhorar a situação civil na região.

Durante a reunião Daniel Zonshine afirmou esperar que o Brasil, como

presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas

(ONU), lidere uma dura condenação internacional contra o Hamas. Cristiane

Lopes, que tem um importante papel dentro do parla grupo entre Israel e Brasil,

requereu uma de Moção de Repúdio aos ataques terroristas do Hamas.

Além do mais, a deputada federal Cristiane Lopes é coautora do projeto de lei

que visa criminalizar o apoio ao Hamas e ao Hezbollah. De acordo com a

proposta, a ideia é classificar os grupos como organizações terroristas e marcar

um posicionamento do Brasil no cenário internacional.

“Acreditamos firmemente que somente através do entendimento mútuo e da

cooperação entre as partes envolvidas será possível alcançar uma paz duradoura

na região. Que a paz prevaleça em Israel, no Oriente Médio e em todo o mundo.

Estou torcendo pela segurança e pelo bem-estar