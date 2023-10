A Escola do Legislativo e a Ouvidoria da Câmara dos Vereadores de Vilhena se unem à OAB/Vilhena para apresentar uma palestra importante com o tema “Assédio Moral em Ambiente do Trabalho”.

O evento acontecerá nesta quarta-feira, 18 de outubro, no plenário do Poder Legislativo do Município, com início às 09 horas. Embora seja voltada principalmente aos servidores da Câmara, a palestra é aberta ao público interessado.

As palestrantes serão as doutoras Carina Hurtado e Aline Leon, respectivamente vice-presidente e presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB Vilhena. O presidente da Câmara, vereador Samir Ali, do PODEMOS, convida a população a participar e destaca que esta ação tem o propósito de garantir direitos e esclarecer deveres não apenas para os funcionários da Câmara, mas também para a comunidade em geral.

O foco da palestra será discutir as normas de conduta na relação interpessoal dos trabalhadores em seus locais de expediente, bem como no serviço prestado pelo funcionalismo à comunidade. O evento busca promover um ambiente de trabalho saudável, respeitoso e produtivo, onde todos compreendam seus direitos e responsabilidades.

Assédio moral no ambiente de trabalho é um assunto sério e a conscientização sobre o tema é fundamental. A Câmara dos Vereadores de Vilhena, em parceria com a OAB/Vilhena, está comprometida em proporcionar informações e orientações valiosas para garantir um ambiente de trabalho justo e livre de assédio.

Esta é uma oportunidade para todos, servidores públicos ou não, aprenderem mais sobre como prevenir e lidar com o assédio moral, e assim contribuir para um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso. Portanto, se você se preocupa com o tema e deseja adquirir conhecimento valioso, não deixe de participar da palestra, que ocorrerá no plenário do Poder Legislativo de Vilhena a partir das 09 horas, nesta quarta-feira.

Garanta seus direitos, aprenda sobre suas responsabilidades e faça parte da construção de um ambiente de trabalho mais saudável e ético.