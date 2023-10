A Polícia Federal (PF), com o apoio da Polícia Militar de Rondônia, deflagrou, na tarde desta quarta-feira, 18, a operação “Codinome”, a fim de desarticular grupo criminoso especializado no tráfico de drogas no estado, com ações simultâneas em Vilhena/RO e Rolim de Moura/RO.

Foram cumpridos dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Criminal de Vilhena/RO. Além dos dois detidos e da apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida, munições e celulares, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em Rolim de Moura.

O trabalho de investigação teve início em 2022 após prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 40 quilos de cocaína.

A investigação realizada pela Polícia Federal demonstrou que haviam outros envolvidos responsáveis pelo fornecimento da droga, associados para o tráfico e distribuição dos entorpecentes em vários estados do país.

Durante os trabalhos, foi apreendida uma segunda remessa de droga com aproximadamente 150 quilos de cocaína, também ligada ao grupo criminoso. A operação contou com a participação de 10 policiais federais, bem como equipes da PM/RO.

Os investigados responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas somadas podem ultrapassar 35 anos de prisão.

O nome “Codinome” faz alusão ao uso de vários nomes e apelidos utilizados por um dos investigados.