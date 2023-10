Como acontece sempre, a sucessão municipal em Cerejeiras deverá ser muito disputada no ano que vêm. A perspectiva é que muita gente vá para a disputa pela prefeitura, mas em tese os nomes que estarão à escolha do eleitorado serão os de velhos conhecidos da política local.

Nos grupos de aplicativos de mensagens e conversas de bastidores os nomes em evidência são: Airton Gomes, Sinésio José, Valdir Carlos, Erivelton Navarro, DJ Samuka e Valcedir Sapata. Do sexteto, apenas Valdir Alberto não dispõe de experiência em disputa eleitoral na condição de candidato.

Começando pelo veterano Airton Gomes, empresário que foi eleito duas vezes para o cargo de prefeito, pesa a seu favor a primeira gestão produtiva, com empreendimentos de monta, porém ele carrega a pecha de ter “abandonado” a prefeitura no segundo mandato, renunciando antes do final do período para o qual foi eleito. Mesmo assim, é o mentor da atual prefeita Lisete Marth, que era sua vice-prefeita, concluiu o segundo mandato da dupla e reelegeu-se posteriormente. Agora, desponta como principal apoiadora do projeto do antigo aliado.

Sinédio José, que em 2.020 ficou em segundo lugar na disputa municipal, está mais uma vesz cotado para concorrer e conta com aliados de peso: o deputado estadual Ezequiel Neiva e o ex-prefeito Kleber Calisto devem estar no projeto político que pretendo colocá-lo na cadeira principal do Executivo cerejeirense.

O possível estreante em eleições, Valdir Alberto, é um experiente servidor municipal, tendo ocupado a função de secretário de Finanças do Município por duas décadas, o que se pode traduzir como uma vasta experiência administrativa e bom trânsito com o funcionalismo. Ele se mostra muito seguro de si para apresentar seu nome à apreciação da comunidade, e pode ser uma surpresa.

Erivelton Navarro é vereador e filho de Valdir Navarro, o “Valdirão”, conhecido líder comunitário que inclusive já concorreu a prefeito, com razoável desempenho eleitoral. Seu nome vem sido bem prestigiado nos bastidores, e pode ganhar envergadura até o momento das definições de candidaturas.

Outro pré-candidato que pode vir do Legislativo é o atual presidente da Câmara Municipal, DJ Samuka, que em seu segundo mandato parlamentar vem obtendo bom desempenho, já demonstrou influência no meio ao conquistar o comando do Legislativo, e tem avaliação positiva junto a comunidade. É um nome forte neste momento de pré-campanha.

Completando a lista está o também vereador Valdecir Sapata, que fez carreira no funcionalismo municipal e é liderança entre os servidores, além de focar o mandato na defesa de demandas populares, caso da atual pendenga em torno da elevação do IPTU, contra a qual se levantou com vigor e atitude. Tem muito prestígio popular e é outro nome muito competitivo neste momento.