A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde de terça-feira, 17, na BR 364, próximo ao Km 760, município de Porto Velho/RO, interceptou três passageiros transportando drogas ilícitas em um táxi.

Na ocasião, foi dada ordem de parada a um táxi e no interior do veículo havia três pessoas, dois homens (de 22 e 23 anos) e uma menor (15 anos) e, durante a fiscalização, foi notado que os indivíduos estavam fazendo movimentos bruscos tentando esconder duas bolsas no carpete do banco traseiro.

Diante dessa situação, foi solicitado que todos os passageiros desembarcassem. Quando indagados se já se conheciam, os homens afirmaram ser primos e menor namorada de um deles.

Ao realizar consultas aos sistemas, foi confirmado que um dos homens possuía antecedente criminal por tráfico de drogas. Quando questionado se estaria transportando entorpecentes, afirmou que havia uma pequena quantidade em suas bolsas, que estavam em posse dos outros dois infratores.

Nesse contexto, a bolsa foi aberta e foi encontrada uma quantidade significativa de maconha e cocaína. No total, foi apreendido um quilo de maconha e 100 gramas de cocaína. Os suspeitos foram encaminhados à Polícia Judiciária.