O cenário político em Porto Velho está em efervescência, com a corrida eleitoral para a sucessão municipal ganhando força. Atualmente, seis pré-candidatos se destacam na disputa, representando diferentes partidos e trajetórias políticas.

Saiba quem são eles: A ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos), apoiada pelo atual prefeito Hildon Chaves, faz parte do grupo político liderado pelo governador Marcos Rocha. Ela é presidente regional do partido e promete trazer sua experiência para a prefeitura.

Vinicius Miguel (PSB) é uma figura experiente em disputas eleitorais, sendo um dos expoentes do PSB em Rondônia. Ele se destaca por suas contribuições à política local e busca a oportunidade de liderar Porto Velho.

Samuel Costa (Federação Brasil Esperança) é jornalista e ex-candidato a prefeito da capital e governador, trazendo consigo uma bagagem de experiência política, apresentando-se como uma alternativa para a cidade.

Léo Moraes (PODE) é conhecido por ter sido um dos deputados federais mais produtivos dos últimos anos. No ano passado, concorreu ao Governo de Rondônia e, atualmente, é diretor-geral do DETRAN. Ele busca consolidar sua presença política na prefeitura de Porto Velho.

Alan Queiroz (sem partido), deputado estadual, manifestou sua intenção de participar da disputa. Sua candidatura traz uma perspectiva diferente para a corrida eleitoral.

Fernando Máximo (UB), o segundo deputado federal mais votado nas eleições do ano passado, tem um legado expressivo à frente da Secretaria de Estado da Saúde no primeiro mandato do governador Marcos Rocha. Além disso, ele desenvolve trabalho social na capital.

A escolha do próximo prefeito de Porto Velho é uma decisão crucial para o futuro da cidade, e os eleitores terão a oportunidade de avaliar as propostas e o histórico de cada pré-candidato antes das eleições do próximo ano. O cenário político promete ser dinâmico e repleto de desafios à medida que os candidatos buscam conquistar o apoio da população.