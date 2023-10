O Sistema OCB/RO em parceria com a Cooperativa dos Agricultores Familiares da Amazônia – LACOOP, promoveu nesta quarta – feira (18), uma super oficina sobre torra e degustação de cafés especiais, na sede do Sistema OCB/RO.

O objetivo da oficina era mostrar como realizar uma boa torra, para não prejudicar o gosto final do café, como fica o café antes, durante e depois da torra, além de degustação, amostragem e venda dos produtos da cooperativa.

Para esta oficina, a Lacoop trouxe robustas amazônicas e os cafés premiados em 2º e 4º no Concafé, concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia. O público alvo são agricultores e cafeicultores da região que buscam saber mais sobre como funciona essa modalidade.

Foram demonstrados os três tipos de torra para o grão do robusta amazônico: a torra clara do café onde a acidez se acentua e aroma vem com suavidade no sabor; a torra média do café: onde é o ponto de equilíbrio entre várias características como acidez, aroma e amargor e a torra escura do café onde o café fica menos ácido, mais amargo e menos encorpado.

A oficina também contou com a presença de Francilene Santana, Secretária Executiva e representante do Vice – Governador do Estado de Rondônia, Sérgio Gonçalves e das entidades parceiras, sendo eles a Superintendência Federal da Agricultura (SFA/MAPA -RO), SEAGRI e o CONAB.